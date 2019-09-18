Japon ve Çinli turist 2020’de ikiye katlanacak

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Yoğun yaz sezonunu kapatmaya hazırlanan turizmciler bir taraftan da 2020 için anlaşmaları yapmaya başladı. Avrupalı ve Rus turistin yanı sıra pazar çeşitliliğini artırmak için Uzakdoğu'dan da turist akışını hızlandıran turizmciler, tüm yıl Türkiye'ye gelen Japon ve Çinli turiste yoğunlaştı. Bu kapsamda milli bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları da (THY) atağa geçti. THY, Çin ve Japonya seferlerini artırırken, İstanbul'a aktarmalı uçan diğer havayolları da ek seferler koymaya başladı. Uzakdoğulu turist sayısını artırmak için en önemli adımın ulaşım olduğuna dikkat çeken turizmciler, "İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla sefer sayıları da artmaya başladı. 2020'de Japonya ve Çin'den gelen turist sayısı ikiye katlanacak. Bu artış önümüzdeki yıllarda devam edecek" dedi.Japonya'nın Tokyo şehrindeki Narita Havalimanı'ndan günde bir uçak kaldıran THY, Nisan 2020'den itibaren Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan da uçuş başlatacak. THY Osaka uçuşlarını yeniden başlatırken, Japonların milli havayolu şirketi ANA Havayolu da yeni dönemde İstanbul'a direkt uçacak. Japonya'dan Türkiye'ye aktarmalı uçan Emirates, Korean Air, Astana ve Etihad Havayolu şirketleri de birer sefer düzenleyecek. Böylece dördü direkt, dördü aktarmalı olmak üzere günde 8 uçak Japonya-Türkiye seferi yapacak. Bu yıl 100 bini aşacağı öngörülen Japon turist sayısı, 2020'de ikiye katlanarak 200 bini bulacak.Benzer bir hareketlilik Çinli turistte de yaşanıyor. Çin'in Guangzhou, Şanghay ve Pekin havalimanlarından günden birer sefer yapan THY, Nisan 2020'den itibaren Shanghai Havalimanı'ndan bir sefer başlatacak. Çin'in milli havayolu şirketi Sichuan Havayolları'ndan sonra, China Southern Havayolları da Türkiye'de günde bir direkt uçuş başlatırken, Katar, İran, Özbekistan ve Azerbeycan'ın milli havayolu şirketleri de aktarmalı uçuşlarla Çin'den Türkiye'ye gelecek. Bu yılsonunda 450 bini bulması beklenen Çinli turist sayısının 2020'de 750 bini aşacağı öngörülüyor.ÇİN ve Japonya'dan gelen turistin yüzde 80'ini getiren Dorak Holding'in patronu Ahmet Serdar Körükçü, son iki yıldır her iki pazardan gelen turist sayısının arttığına dikkat çekti. Bu turistlerin ortalama 10 gün kaldığını anlatan Körükçü, "Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Kuşadası, Pamukkale, Kapadokya ve Safranbolu'daki otellerin yüzde 85'ini yıl bazında Japon ve Çinli turistler dolduruyor. Yoğun turist akışı farklı tur rotalarını da beraberinde getiriyor. 2020'de Güneydoğu Anadolu turlarında da ciddi bir artış yakalayacağız" dedi.