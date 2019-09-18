Konutta stoklar erimeye başladı

BUGÜN NELER OLDU

Konutpazarında hareketliliğin başladığını belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, son 2 yılda vatandaşın mevduat faizini tercih ettiğini ve konut yatırımından uzak durduğunun altını çizdi.Tahincioğlu, "Kur ve faiz dalgalanmalarından en çok inşaat sektörü etkilendi. Zor bir süreç geçirdik. Ancak 2 aydır tablonun değiştiğini görüyoruz. Konut kredi faizlerinin de düşmesiyle birlikte satış ofislerinde hareketlilik başladı. 2 yıldır bekleyen talep alıma dönüyor. Stokların erimeye geçtiğini görüyoruz. İnşaat sektöründe en kötü geride kaldı" dedi. İnşaat sektörünün zor bir dönemden geçmesine rağmen firma olarak çalışmalarını durdurmadıklarını belirten Tahincioğlu, "Son dönemde ekonomimizdeki tüm dalgalanmalara ve sektörümüzde yaşanan sıkıntılı durumlara rağmen şantiyelerimizdeki çalışmalarımız hız kesmeden devam etti" dedi. Devam eden projeleri hakkında bilgi veren Tahincioğlu şunları söyledi: "Kayaşehir'de 2 bin üniteden oluşan projemizde 2 etap bitti, son etapta tamamlanıyor. Ofis ve alışveriş merkezi önümüzdeki sene sonunda bitecek. Bağdat Caddesi'de 400 dairelik 12 binada kentsel dönüşüm yaptık, inşaatlar tamamlandı. Küçükyalı projemizde teslimler önümüzde yaz yapılacak. İstinye'de ve Kağıthane'de inşaatlar sorunsuz devam ediyor. Satışlarda da Kayaşehir'i tamamladık, İstinye'de yüzde 59.7'ye, Küçükyalı'da yüzde 60'a geldik. Planlama aşamasında olan projelerimizi de önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğiz."Özcan Tahincioğlu, son dönemde özellikle yerli fonlara yaptıkları satışlara dikkat çekerken, yabancı fonların da Türkiye'yi takip ettiğini söyledi. Tahincioğlu, "Yabancı fonlar çok ciddi olarak son 6 aydır Türkiye'yi izliyor.Yatırım ortamının çok cazip olduğunu görüp harekete geçecekler" dedi.