Son dakika haberi: Bir banka daha konut kredisi faiz indirimi kararına gitti! Akbank, Ziraat Bankası ve TEB ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar indirime gittiklerini açıklamışlardı. Bugün de Akbank ile TEB konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Akbank konut kredisi faiz oranlarını 1.17'ye düşürdüğünü açıklamıştı. TEB ise son yaptığı açıklamada faiz oranlarını 1.15'e düşürdüğünü açıkladı. İşte Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası ve diğer bankaların taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları!

HALKBANK, AKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI VE TEB KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve değişimlerini bu başlık altından takip edebilir ve ayrıca Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası ve diğer bankaların taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranlarına ulaşabilirsiniz…