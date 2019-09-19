12 milyar TL bizi zorlamaz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 46 milyar liralık kredinin takibe alınması ile ilgili düzenlemesini değerlendiren Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bu tutarın yüzde 50'sinin inşaat ve enerji sektörüne ait olduğunu söyledi. Bankaların kredileri üç grupta sınıflandırdığına dikkat çeken Aydın, "Birinci grup canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken, 'takibe gitme' dediğimiz bölüm. BDDK, ikinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesini söyledi, konu bundan ibaret" ifadelerini kullandı.



KAMU KURUMU YOK

46 milyar TL'lik kredinin ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğunu ifade eden Aydın, "Kredi borçlusu kamu kurumu yok. Bize borçlu olanların tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta ve küçük boy işletmeler" dedi. Türk bankacılık sisteminin enerji sektörüne sağladığı kredi stokunun 47 milyar dolar olduğunu hatırlatan Aydın, "Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinimi var. 46 milyar liranın içinde enerjinin payı yüzde 20'ler civarında" diye konuştu. Yapılandırma ile takibe düşen kredinin birbirinden çok farklı olduğuna değinen Aydın, "46'nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyoruz. Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi var. Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu kârlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır" şeklinde konuştu.







YAPILANDIRMA BAŞLIYOR

Aydın, kredi yapılandırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bankalar yarından itibaren çerçeve anlaşmasını imzalayacak. Yeni yasal düzenleme ile 25 milyon TL'yi altı ve üstü olmak üzere ikiye böldük. 25 milyon TL'nin altı konfeksiyon usulü olacak. Ödemesiz dönem bir yıla kadar olabilecek vade 60 ay azami olacak. Faizi değişken veya sabit olacak. Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu, bu ilk defa yapıldı. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usüllere tabi."



FAİZDE DÜŞÜŞ SÜRECEK

TBB Başkanı Aydın, faiz indirimleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: "İnşaat sektöründe çok cazip yeni fiyatlamalar çıktı. Daha çok aşağı gelir diye bekleyenler de var. Bizim beklentimiz, faizler aşağı yönlü seyrini devam ettirecek. Şimdi kurumsalda 13-16 aralığında yıllık krediler görüyoruz. Son çeyreğin krediler açısından son derece pozitif olacağını ve ülke büyümesine olumlu katkı yapacağını ifade ediyorum."



JCR AVRASYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Yerli kredi derecelendirme şirketi kurulmasına yönelik süreçle ilgili konuşan Aydın, "Bizim kurmaya çalıştığımız şey TL borçlanmak isteyenlerin derecelendirilmesi ve bunun BDDK tarafından kabul edilmesi. JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşüyoruz. İşlem biterse bununla devam edebiliriz. Nihayetlenmezse bu işi mutlaka yapıyor olacağız. Kuracağımız şirket Hazine'yi ve bankaları değerlendirmeyecek. Türkiye'de borçlanmak isteyen büyük ölçekli şirketleri ölçüp değerlendirecek. Biz kendimizi ölçersek kuvvetler ayrılığına aykırı olur. Bu bağımsız olacak. Ortak olacağız ama yönetimde olmayacağız. Güzel bir yarış olacak" diye konuştu.



6 KULÜBÜN BORCU YAPILANDIRILDI

Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin değerlendirme yapan Aydın, "Tamamen ticari esaslara göre yapılandırma yaptık. Birinden kısarak birine vermedik. Futbolun geliri iyi, gider yönetimiyle ilgili problemleri var. Bize başvuran kulüplerin 3'ü hariç d6 kulübü yapılandırdık. 3 tanesi ile ilgili görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

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