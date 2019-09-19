Brexit risk kadar fırsat da getiriyor

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Türkiye ile 18.6 milyar dolarlık ticareti olan İngiltere'nin, AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda Türkiye'nin 3 milyar doların üzerinde bir zararının olması beklense de, bu durum yeni fırsatlar da getiriyor. İngiltere'nin AB'den aldığı gıda ürünlerinin önemli kısmının Türkiye'den karşılanma olasılığının yükselmesi bu alana yabancı yatırımı da getirecek. DEİK Türkiyeİngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, "Britanya firmaları, ülkemizde yatırım yapan ülkeler arasında dördüncü sırada. Bizim bazı zararlarımız olabilir ama yeni fırsatlarla bu zararı zaman içinde telafi edebiliriz" diye konuştu.