Doğtaş Mobilya’dan 29 Ekim’de 29 mağaza

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Türkiye'nin yerli ve milli mobilya markası Doğtaş Mobilya, cumhuriyetin 96'ncı yılına özel 29 Ekim'de 29 yeni mağaza açılışı yapacak. Doğtaş Mobilya Genel Müdürü İlhan Tunçman, yurtiçinde 150, yurtdışında 40 mağazaya sahip olan Doğtaş'ın, Çorlu, Adıyaman, Cizre, Antakya, Bolu, Düzce, Osmaniye, Samsun, Kırklareli, İzmir Karabağlar, Nazilli, Gebze, Ankara Siteler, Anamur, İnegöl, Edirne, Antalya-Kumluca, yurtdışında ise Kenya'da ikinci olmak üzere, Filistin, Güney Afrika, Amerika, Libya, Özbekistan ve İngiltere'de 29 yeni mağazanın hizmete açılacağını belirtti.Tunçman, "40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın farklı noktalarındaki yeni pazarlar ile başta Amerika pazarı olmak üzere yeni bayilik sözleşmelerimiz bizi çok heyecanlandırıyor. Satış noktalarımızda, müşterilerimize mimari danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz. Hedefimiz müşterilerimizin evlerinde gurur duyacakları yaşam alanlarına sahip olmalarıdır" dedi.