EPDK’dan Shell’e manipülasyon soruşturması

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol A.Ş hakkında herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir" denildi. EPDK'nın Shell'e 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulayabileceği ifade edildi.