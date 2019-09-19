Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > EPDK’dan Shell’e manipülasyon soruşturması

’dan Shell’e manipülasyon soruşturması

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
EPDK’dan Shell’e manipülasyon soruşturması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol A.Ş hakkında herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir" denildi. EPDK'nın Shell'e 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulayabileceği ifade edildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EPDK’dan Shell’e manipülasyon soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN