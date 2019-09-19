Faiz düştü kredili konut satışı % 168 arttı

Geçen yılki kur saldırısının ardından faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle büyük darbe yiyen konut sektörü, ekonomide son dönemde yaşanan toparlanma ivmesi ile canlandı. Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık faiz indirimiyle birlikte kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisi faizi indirimleri, ertelenen talebi harekete geçirdi. Ağustosta konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 538 ile 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Böylece konut satışlarında, yüksek faiz oranlarının etkisiyle yıl başından bu yana 7 ay boyunca devam eden gerileme de terse dönmüş oldu. Konut satışları Ocakta yüzde 24.8, şubatta 18.2, martta 5.3, nisanda 18.1, mayısta 31.3, haziranda yüzde 48.6, temmuzda yüzde 17.5 azalmıştı.



İPOTEKLİ SATIŞ COŞTU

Konut satışlarında en çarpıcı gelişme, ipotekli satış olarak tanımlanan kredili satışlarda gerçekleşti. İpotekli konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168, bir önceki aya göre ise yüzde 161 artarak 34 bin 148 ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Temmuz ayında yüzde 12.7 olan ipotekli satışların toplam içerisindeki payı, ağustosta yüzde 30.8'e fırladı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin hemen ardından kamu bankaları konut kredisinde aylık faizi yüzde 0.99'a çekmişti. Merkez Bankası, 12 Eylül'de de faizde 3.25 puanlık daha indirime giderek politika faizini yüzde 16.5'e çekmişti. Bu indirimi kamu ve özel bankalar da takip etti. Kredi faizlerinde adeta indirim yarışı başladı. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ağustosta konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0.99'a çekmişti. Bu dönemde özel bankalarda konut faizi yüzde 1.30'un üzerindeydi. Son indirimle özelde de konut faizi yüzde 1'e doğru yaklaştı.



MEVDUATTAN KONUTA GEÇİŞ

Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar en az 2.5 puanlık faiz indirimi daha yapmasının beklendiğine dikkat çeken uzmanlar, konut kredisinde aylık faizin yüzde 0.80'lere kadar gerileyebileceğini vurguladı. Ağustosta kredili satışların 50 bini geçmesi bekleniyor. Özellikle faizlerdeki düşüşle birlikte, konut yatırımcısının bankadaki mevduatını tekrar konutta değerlendirmeye başladığı belirtiliyor. Yılın sekiz aylık döneminde toplam konut satışı 718 bin 570 adet oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604 olarak gerçekleşti. Sekiz aylık dönemde ise, yabancıya satış, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artışla 27 bin 748 adete yükseldi.



PİYASA DAHA DA CANLANACAK

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile konut kredisinde de oranların gerilemeye başladığını ve ertelenen talebin canlandığını söyledi. Elmas, "Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak" ifadelerini kullandı.



ÖZELLER DESTEK VERMELİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdiğini belirterek, özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesinin gerekliğine vurgu yaptı.



VAKIFBANK'TAN TLREF'E ENDEKSLİ TİCARİ KREDİ

VAkıfbank, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF'e endeksli ticari kredi ürününü kullanıma sundu. Geçtiğimiz günlerde kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik TLREF'e endeksli bono ihracına başlayan banka, yeni ürünüyle de ticari müşterilerine daha uzun vadelerde, piyasa koşullarına uygun değişken faizle borçlanma imkânı sunacak. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni kredi ürünümüzle ticari işletmeler, daha uzun vadelerde uygun koşullarda borçlanarak daha sağlıklı finansman yapısına sahip olabilecek" değerlendirmesinde bulundu.



AKBANK VE TEB KONUTTA FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Kamu bankaları öncülüğünde başlayıp İş Bankası ile devam eden kredi faizlerini indirme hamlesine Akbank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) eklendi. Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.17'ye, TEB ise yüzde 1.15'e çekti. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık" dedi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise kredide üst limitin den bulunmadığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU