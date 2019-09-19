İSMEK’ten atılan öğretmenler eylem yapacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) kısmi süreli çalışacak öğretmenler için 23 Eylül'de yapmayı planladığı ihaleyi iptal etmesi üzerine işten atılan öğretmenler eylem kararı aldı. İSMEK'ten atılan 2 bin 500 öğretmen, bugün saat 10'da Saraçhane Meydanı'nda toplanarak İBB'nin kararını protesto edecek. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos'ta yayımlanan ilanda, ihalenin 23 Eylül'de yapılacağı belirtilmişti. 1.676 öğretmenin part time çalıştırılması planlanan hizmet alım ihalesi, yapılmasına bir hafta kala iptal edildi. Öte yandan depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan İSMEK'lerin sayısı 45'i buldu. Hizmet-İş Başkan Yardımcısı Mehmet Kesin, kadrolu personelin uzak ilçelere gönderildiğini belirterek, "Yıldırma politikası uygulanıyor" dedi.