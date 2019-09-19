Spor güvenliğine sensör teknolojisi

BUGÜN NELER OLDU

Gelışen teknolojiyle birlikte Türkiye'de de akıllı spor merkezleri dönemi başladı. Stadyumlar ve spor salonları, dijital altyapılarla donatılırken, kamera ve sensörlerin topladığı veriler sayesinde taraftarların güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Akıllı bilet uygulamasıyla girişler kontrol altına alındı, stadyumlara ve salonlara yapılan yatırımlarla konfor düzeyi artırıldı. Farklı sektörlere ve ihtiyaca özel tasarladığı marka bağımsız çözümlerle öne çıkan Sensormatic, stadyumların yanı sıra basketbol, voleybol ve hentbol gibi farklı branşların oynandığı salonlara yönelik spor güvenliği çözümleriyle dikkat çekiyor. Sensormatic, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün maçlarını oynadığı Vodafone Park ve Akatlar Spor Kompleksi ile birlikte yeni teknolojilerle donatılan Çorum Stadyumu için kapsamlı projelere imza attı.