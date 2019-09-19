Yaptırımlardan İran’dan sonra en fazla Türkiye etkilendi

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran ve Türkiye arasındaki ticaretin 30 milyar dolara ulaşması için karşılıklı daha fazla işbirliği yapılacağını belirterek, "İran ile ilişkilerimiz son derece olumlu düzeyde. ABD'nin ambargolarında İran'dan sonra bu yaptırımlardan en fazla etkilenen ikinci ülke Türkiye. Biz her zaman İran halkının yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise "ABD, aramızdaki ilişkilerle hiçbir ilgisi olmayan yaptırımları uygulayarak ilişkilerimizi etkilemek istiyor" dedi.