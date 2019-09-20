ABD’ye 5-7 yılda 5 milyarlık tekstil ihracatı yapabiliriz

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Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve tekstil sektör kuruluşu EURATEX'in kongresine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul'da tekstil sektörü ABD pazarına odaklandı.İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, AB ülkelerinden sonra Türkiye'nin vazgeçilmez pazarının ABD olduğunu söyledi. "ABD, 103 milyar dolarlık bir pazar. Bizim bu ülkeye 2018'deki ihracatımız sadece 600 milyon dolar. Önümüzde önemli bir fırsat var. Türkiye ve ABD 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koydu. İki ülke siyasi otoritelerinin de desteğini alabilirsek ABD'ye tekstil ve hazır giyim ihracatımızı kısa vadede 3 milyar dolara çıkarabiliriz" diyen Gültepe, 5-7 yıl içinde de 5 milyar doları yakalayabileceklerini kaydetti.İstanbul Tekstil Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise "ABD'ye ihracattan sektörlerimiz yüzde 20 pay alıyor. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine en büyük katkıyı sektörlerimizin vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu da "Bu yıl İstanbul Moda Konferansı ile eş zamanlı EURATEX İstanbul Kongresi'ni de biz yapacağız. EURATEX, Avrupa'da 178 milyar euro ciroya sahip 171 bin firmanın çatı kuruluşu ve biz Türkiye olarak çok etkiniz. 2019'un ilk yarısında 15 bin kişiyi istihdama kazandırdık. Haziranda üretimde 540 bin istihdamla kendi rekorumuzu kırdık" dedi.