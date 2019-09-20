ASELSAN geliştirdi! Kritik bölgede görev yapacak

ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), insansız sistemler alanında geliştirdiği çözümleri sergiliyor.

Bu çözümler arasında, Balonlu Gözetleme Sistemi Ürün Ailesi'nden Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de yer alıyor. ASELSAN İnsansız Uçan Sistemler Proje Yöneticisi Hande Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Karagöz'ün kasım ayı itibarıyla Suriye sınırında sınır güvenliği amaçlı kullanılmaya başlanacağını söyledi.