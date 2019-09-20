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geliştirdi! Kritik bölgede görev yapacak

Türkiye, sınır güvenliğinde kullandığı teknolojik çözümlere "mini zeplini" ekliyor. tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, kasım ayında Suriye sınırında devreye alınacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 14:44
ASELSAN geliştirdi! Kritik bölgede görev yapacak

, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), insansız sistemler alanında geliştirdiği çözümleri sergiliyor.

Bu çözümler arasında, Balonlu Gözetleme Sistemi Ürün Ailesi'nden Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de yer alıyor. ASELSAN İnsansız Uçan Sistemler Proje Yöneticisi Hande Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Karagöz'ün kasım ayı itibarıyla Suriye sınırında sınır güvenliği amaçlı kullanılmaya başlanacağını söyledi.

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ASELSAN geliştirdi! Kritik bölgede görev yapacak
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