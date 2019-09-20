Faiz düştü, TL krediler zirve yaptı

Ekonomide başarıyla yürütülen dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde yakalanan performans ve Merkez Bankası'nın 1.5 ayda gerçekleştirdiği 7.5 puanlık faiz indirimi kredi piyasasını canlandırdı. Merkez Bankası'nın attığı adımların ardından başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sektörünün konut ve ticari kredi faizlerinde yaptığı indirimler, kredileri zirveye taşıdı.



44 MİLYAR TL'LİK ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 16 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 527 milyar TL ile tarihi zirveye çıktı. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 25 Temmuz'dan bu yana TL kredi hacminde 21 milyar liralık artış yaşandı. Merkez'in 12 Eylül'deki faiz indiriminin ardından, TL krediler 2 işlem gününde 5 milyar TL arttı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar TL oldu. Faiz indirimlerinin ilk etkisi, konut satış istatistiklerine yansıdı. Ağustosta toplamda 110 bin 538 ile son 10 ayın en yüksek konut satışı gerçekleşti. İpotekli konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre ise yüzde 161 artarak 34 bin 148 ile 14 ayın zirvesine çıktı.

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