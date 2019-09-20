İşten atılan öğretmenler İBB’yi protesto etti

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İstanbulSanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) kadro ve branş sayısı azaltılmasıyla yeni eğitim ve öğretim döneminde işsiz bırakılan öğretmenler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.23 Eylül'de yapılması planlanan part-time (kısa dönemli) öğretmen alımlarının 'işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler' denilerek iptal edilmesi ve kapatılan 45 İSMEK kursunun öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi ile 2 bin 500'ün üzerinde tam zamanlı ve kısa zamanlı öğretmen mağdur duruma düştü. 327 branş ve 800'e yakın programla 39 ilçede hizmet veren İSMEK'te yarı zamanlı çalışırken işsiz kalan bir grup öğretmen Saraçhane'deki eylemde işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.Grup adına hazırlanan ortak metni okuyan Diksiyon Öğretmeni Hatice İbiş, İSMEK'te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak seslerini duyurmak için toplandıklarını söyledi. İSMEK'e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesiyle yarı zamanlı öğretmenlerin mağdur edildiğini aktaran İbiş, "İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bir an önce mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.