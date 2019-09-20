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kullanımı % 50 düştü

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Kaçak elektrik kullanımı % 50 düştü
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in İstanbul Avrupa yakasındaki 4.3 milyon abonesinin taşınma hareketlerini ortaya koyan 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2019'un ilk yarısında toplam 275 bin 901 taşınma gerçekleşti. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, usulsüz elektrik kullanan kişi sayısının 2017 başında 800 bin olduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda usulsüz kullanıcı sayısı şu anda 439 bin 531'e indi. Yılsonuna kadar bu sayıyı 300 bine indirmek istiyoruz" diye konuştu.

CEZA BEŞE KATLANIYOR
Usulsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 gün süre verdiklerini söyleyen Bakal, "Uyardığımız kullanıcı aboneliği üzerine almazsa, elektriği kesiliyor ve kesme-bağlama ücretinin beş katı kadar yani 198 lira ceza kesiliyor" diye konuştu. Bakal en yüksek usulsüz kullanımın Fatih'te olduğunu vurguladı.
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Kaçak elektrik kullanımı % 50 düştü
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