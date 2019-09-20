Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Eylül Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar ve Euro'da meydana gelen son dakika değişimler altın fiyatlarında alış ve satışları da etkiliyor. Eylül ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sarı metale ilgi devam ediyor. Özellikle düğün sezonunda sıklıkla alınan ve kar amaçlı birikim yapan vatandaşlar '' Altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Kapalıçarşı'ya gitmeden önce alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak isteyenler güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Eylül Eylül gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (21 EYLÜL 2019)

21 Eylül altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerine haberimizden erişebilirsiniz.

İşte detaylar…