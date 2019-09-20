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haberi: bugün ne kadar kaç tL? 20 Eylül Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları alış satış fiyatı

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan, aynı zamanda düğünlerde ve özel günlerde takı olarak kullanılan altın dünden beri bir miktar yükselişe geçti. Peki, haftanın son iş gününde çeyrek altın ne kadar? 20 Eylül Cuma serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 20.9.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 08:16
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tL? 20 Eylül Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları alış satış fiyatı

Döviz kurlarında meydana gelen ani değişiklikler doğrudan etkilenen ile ilgili gelişmeleri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler, arama motorlarında Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte serbest piyasa gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!

20 EYLÜL CUMA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM YARIM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI!

20 Eylül Cuma altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tL? 20 Eylül Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları alış satış fiyatı
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