TEKNOFEST girişimlerine dev markalardan destek

TAKE Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar bir araya geldi. Girişim odaklı etkinlik dün sona erdi. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkânı yakaladı.Google, Microsoft ve Samsung'un aralarında bulunduğu dev bilişim firmaları Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ziyaretçilerle buluştu. Google ise etkinlik kapsamında düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'ne katkı sağladı. Google ayrıca standında düzenlediği etkinliklerle, dijital dünyada başarılı olmak amacıyla tasarlanan Google Dijital Atölye servisiyle ilgili TEKNOFEST katılımcılarını bilgilendirirken, kodlamaya ilgi duyanlara yönelik Google Developers programını tanıttı.ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft da Habitat Derneği işbirliğiyle çocuklara kodlama eğitimi verdi. Popüler video oyunu Minecraft üzerinden verilen eğitimde, algoritmanın ne olduğu ve kodlamada algoritmanın önemi, web tabanlı arayüz aracılığıyla anlatıldı. Kodlama eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifika verildi. Microsoft'un kodlama eğitimine katılan Arda Yalçın (13), daha önce bilişim dersinde aldığı temel kodlama bilgilerini bu etkinlikle pekiştirdiğini ifade ederek, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan etkinliklerin ilgi çekici olduğunu söyledi.