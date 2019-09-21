ABD, 437 Çin ürününde ek vergileri kaldıracak

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ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD yönetimi, 437 Çin ürününün, mevcut ek gümrük vergilerinden muaf tutulacağını açıkladı. ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, 250 milyar dolar ek gümrük vergisi uygulanması planlanan Çin ürünleri arasından 437 ürünün muaf tutulacağı belirtilirken, söz konusu ürünler arasında yılbaşı dekorasyonları, plastik pipetler, köpek tasmaları ve baskılı kartların bulunacağı vurgulandı. Söz konusu muafiyet ABD'de bin 100'den fazla şirketin talebiyle oldu.