Kadınlar çalışırsa ekonomik refah yükselir

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Fransa'nın Kadın Haklarından Sorumlu eski Bakanı Fas asıllı Najat Vallaud-Belkacem, kadının iş yaşamında güçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de hükümetin yüzde 35 seviyelerinde olan kadın istihdam oranın artırılması yönündeki çalışmalarını önemli bulduğunu belirten Belkacem, "Bu oran Fransa'da yüzde 60'ları, Danimarka, İsveç, Norveç gibi Kuzey ülkelerde ise yüzde 70'i buluyor. İş yaşamında kadın ağırlığının olduğu ülkelerde, ekonomik refahın daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi. Halen araştırma ve danışmanlık şirketi Ipsos'un Küresel İlişkiler CEO'luğunu yürüten eski bakan, SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'de kadınların ağırlıklı olarak bankacılık, finans ve mühendislik gibi sektörlerde çalışmasının önemine vurgu yapan Belkacem, "Bu alanlarda Türkiye kadın istihdamında Avrupa'daki birçok ülkeden önde" diye konuştu. İş yaşamında kadın sayısının yetersiz olmasının birçok nedeninin bulunduğunu, ilk sırada ise zihniyet faktörünün yer aldığını belirten Fransız Bakan, "Hâlâ birçok ülkede 'kadının yeri evidir' düşüncesi kabul görüyor. Hatta bu nedenle kadınlar kendilerine otosansür uygulayarak, maaşı daha düşük ya da yarı zamanlı işlere talip oluyor" dedi.Dünyada her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığını söyleyen Najat Vallaud-Belkacem, "Bu korkunç bir rakam" diye konuştu. Bütün kamu erkleri ve uluslararası kuruluşların kadına şiddeti öncelikleri haline getirmeleri gerektiğine vurgu yapan Fransız Bakan, şunları söyledi: "Bu meselenin bir de ekonomik boyutu var. Şiddete uğramış kadının yeniden iş hayatına reentegrasyonu, çocukların yaşadıkları travmaların tedavileri ciddi bir bütçe gerektiriyor. Daha fazla masrafla karşılaşmamak için hükümetlerin bu alana baştan bütçe ayırmaları gerekiyor. Çünkü şiddetin söz konusu olduğu durumlarda, tedavi ve hukuki prosedür süreçlerinde ciddi maliyetler ortaya çıkıyor. Öyle ki Fransa'da kadına şiddetin yıllık maliyeti 4 milyar euroyu buluyor." Kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasının büyük önem taşıdığını anlatan Belkacem, "Annem ev kadınıydı, 5'i kız, 7 çocuğu vardı. Kızlarına hep kendi ayakları üzerinde durmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları gerektiğini anlattı. Ben de bu nedenle hem politikacı olarak hem de özel sektörde kadın sorunlarına eğiliyorum" dedi.2012'DE Fransa'da Kadın Haklarından Sorumlu Bakanlığa atanan Vallaud-Belkacem, kendisinden önce 26 yıl o bakanlığın "gereksiz, işlevi yok" diye devre dışı bırakıldığınıbelirtti. Bunun büyük bir hata olduğunu kaydeden Fransız Bakan, şunları anlattı: "O dönemde iş yaşamında kadınlar hakkaniyetsizliğe uğradı, maaşları düşük ve emeklilik hakları erkeklerinkinden daha azdı. Boşanan kadın hakkettiği tazminatı alamadı. Çünkü kadınların tazminatlarını almak için başvuracakları hiçbir merci yoktu. Ben hemen o tazminatın verilmesini sağladım. Şu anda Fransa'da tazminatını alamayan kadına parayı devlet veriyor, sonra hesabını kocayla kendisi görüyor."LYON Belediye Başkanlığı da yapan Belkacem, 2007 yılı itibarıyla politikaya ulusal düzeyde katılarak, 2012'de François Hollande'ın sözcülüğünü yaptı. Daha sonra sırasıyla Kadın Haklarından Sorumlu Bakanlık, Şehir Planlaması, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı görevlerinde bulundu. Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü Hukuk Bölümü mezunu olan Fransa'nın Kadın Haklarından Sorumlu eski Bakanı Fas asıllı Najat Vallaud- Belkacem, İstanbul için "Büyülendim, devasa ve güzel bir şehir" değerlendirmesini yaptı.