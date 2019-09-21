Uluslararası piyasalarda karşılık bulan her hamle sonrası yalana sarılıyorlar... Tek dertleri vatandaşın gözünü korkutmak!

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Birkaç gündür bir iş için Londra'daydım. Orada gördüklerim, duyduklarım başka bir yazının konusu...

Bugün muhalefetin üzerinde tepinmeye çalıştığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıklamasına değineceğim.

Takip ettiniz mi, bilemiyorum.

Bankacılık sektörünün en üst otoritesi BDDK, güncel mali bünye değerlendirmesi çalışmasının sonucunu paylaştı.

Bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış toplam 46 milyar lira büyüklüğünde kredi tespit edildiğini bildirdi. Bankalara 2019 sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulundu.

Sonra bir anda kıyamet koptu.

Muhalefet kesimi, hiçbir tahmini tutmadığı için yalancı çobana dönen ekonomistler, ismini gizleyen bankacılar, buradan bir felaket senaryosu yazmaya koyuldu. "Bu rakamlar buzdağının görünen yüzü", "46 milyar TL vatandaşın sırtına yüklenecek", "Paranın üzerine bir bardak su için" diyerek algıya başladı. Amaç, vatandaşın gözünü korkutmak...

Halbuki, hepsi biliyor. Biz ormanı görüyoruz, BDDK tek tek ağaçların seceresini tutuyor. Yani, "bankacılık sektörünün başı mı ağrıyor, ateşi mi çıktı, hastanelik durumu mu var" hepsinden haberdar... Dolayısıyla, buradan kendilerine ekmek çıkmayacağını bilseler de karalamaktan duramıyorlar, sapla samanı birbirine karıştırıyorlar!

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