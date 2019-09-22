100 milyar $’lık yol haritası sunulacak

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DışEkonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusu, 25 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek. Konferansa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması bekleniyor. TAİK tarafından 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasının sunulacağı konferansa Türk iş insanları ile birlikte ABD'li üst düzey yönetici ve yatırımcı olarak 450 kişilik katılım öngörülüyor. TAİK tarafından Citibank işbirliği ile gerçekleştirilecek konferansta, Ticaret Bakanı Pekcan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşma yapması bekleniyor.