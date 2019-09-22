Anadolu'daki bakkala devlet koruması

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, Anadolu'nun her köşesinde milyonlarca kişinin ekmek kapısı olan bakkalları büyük ve zincir mağazalara karşı korumaya alıyor. Ekim ayından itibaren 24 ilde 24 kooperatif kuruluşuyla önemli bir projeye imza atılacak. Sosyal kooperatif treninin ardından bu kes kooperatif otobüsleri il il gezerek kooperatif kuruluşlarına destek verecek. Esnaflara yönelik tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kuruluş sözleşmeleri de hazırlandı. Büyük zincir marketler karşısında zorlanan küçük esnaf tedarik ve dağıtım kooperatifleri kanalıyla dükkânlarına malzeme tedarik edebilecek.Uluslararası örnekler dikkate alınarak esnafı korumaya alan yeni düzenlemeler yapılacak. Kooperatiflerin finansal destek almasının önü açılacak, üretici örgütlerinin güçlenmesi sağlanacak. Yasal düzenleme ile kooperatiflerin profesyonelce yönetilip, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için altyapı oluşturuluyor. Kooperatifler sadece aldıkları değil işleyerek piyasaya verdikleri ürünler için de vergisel avantajlardan yararlanabilecek. Sosyal kooperatifler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya'da olduğu gibi ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak.