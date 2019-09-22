Bodrum’da kaçağa ilk kepçe vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Bodrum'dakaçak yapılaşmaya yönelik denetimler kapsamında, bölgede inşa edilen birçok yapının yıkım işlemine başlandı. Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yapmıştı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1.611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan Mahallesi'ne gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, kaçak bölümleri kendilerinin yıkacağını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı.İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı. Şirket, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle 6 Eylül'de çalışmaya son verdi ve bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti. Bunun üzerine yıkım için Ankara'dan iş makineleri gönderildi. Projenin imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör bölümlerinin yıkım işlemi, 18 Eylül'de tamamlandı. Dün 13.30 sıralarında ise, projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımın 1 hafta süreceği öğrenildi.Çevreve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, imar barışına aykırı yapı sayısında Muğla ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 1.351 yapı yıkılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek hafta Muğla'da imar barışına aykırı yapı sayıları hakkında açıklamada bulunacak.