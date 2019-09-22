Moskova’dan Türklere övgü

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Moskova'da gelenekselleşen Proestate Uluslararası Gayrimenkul Yatırımı Forumu, bu yıl 13. kez kapılarını açtı. 800'den fazla uluslararası gayrimenkul şirketinden 2 bine yakın uzmanı bir araya getiren forumda, Turkuvaz Medya da Para ve Forbes dergileri ile yerini aldı. Turkuvaz Medya'nın THY ana sponsorluğunda forum içinde düzenlediği özel etkinliğe çok sayıda üst düzey isim katıldı. Yeni Moskova Bölgesi Başkanı Vladimir Zhidkin, "Türk inşaat firmaları faaliyet, kalite ve fiyat bakımından rakipsiz. Yeni Moskova Bölgesi için geliştirilen proje Türk firmalarına geniş bir çalışma alanı sunuyor" dedi.Çin heyetiyle de bir araya geldiklerini ifade eden Zhidkin, "Şunu söylemeliyim ki, Türk firmalarının verdiği teklifler Çinli firmalardan çok daha iyi. Hatta bunu Çin heyetine de ilettik. Açıkça Türk firmalarının Çinli firmalardan daha önde olduğu bilgisini paylaştık" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise Turkuvaz Medya'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Konut ve emlak alanında Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ile detaylarını konuştuğumuz mutabakat zaptı ekim ayında imzalanacak" diye konuştu.