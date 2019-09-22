Reel sektöre TLREF’e endeksli kredi paketi

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık sektörünün faiz riskini yönetmesi açısından büyük önem taşıyan Türk Lirası Gecelik referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ürünlere her gün yenisi ekleniyor. Halkbank reel sektöre, TLREF'e endeksli kredi kullandıracağını açıkladı. TLREF'e endeksli kredinin Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma imkânı sağladığına dikkat çekilen açıklamada "Nakit ihtiyacı duyan firmalara, TLREF'e endeksli kredi ile bilanço yapılarına göre sabit ve değişken faiz arasında tercih ve geçiş yapabilme imkânı sağlıyoruz" denildi.Kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan firmaların yararlanabileceği TLREF'e Endeksli Kredi'de üst limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirlenecek. Kredilerin yalnızca TL cinsinden kullandırılacağı bu üründe, faiz oranı kullandırımda günlük olarak belirlenecek. Açıklamada, "Reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimini artırmayı amaçladığımız TLREF'e Endeksli Kredi ile işletmelerin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesine katkıda bulunacağız" değerlendirmesinde bulunuldu.