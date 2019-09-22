Son dakika! Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 22 Eylül canlı Euro dolar alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimlerini ve gelişmeleri vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Son dönemde dünyada yaşanan olaylar neticesinde döviz kurlarında da hareketli, inişli ve çıkışlı bir hafta geçirdik. Pek çok alım satım yapmak isteyen vatandaş 'Dolar ve Euro bugün ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. 22 Eylül canlı Euro dolar alış satış fiyatı burada!

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL? 22 EYLÜL DOLAR FİYATLARI…

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık değişim ve gelişmeleri haberimizin içerisinden bulabilir, Apara canlı olarak takip edebilirsiniz…

Dolar:

Alış: 5,7381

Satış: 5,7477

Euro:

Alış: 6,3069

Satış: 6,3537

DOLAR VE EURO FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!