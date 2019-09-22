Teknoloji seraları için teşvik geliyor

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Türkiye 2023 yılı ihracat hedefine emin adımlarla ilerlerken, Ticaret Bakanlığı orta, ileri ve yüksek teknolojili ihracatı artırmak, küresel yatırımcıyı ihtisas serbest bölgelerine çekmek için önemli bir adım daha atıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, teknoloji serbest bölgeleri, teknoloji seraları kurulmasına yönelik yasa taslağını hazırladıklarını, girişimcilere vergi avantajları ve yeni teşvikler sağlanacağını söyledi.Ticaret Bakanı Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri ile Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan ileri teknoloji ürün ihracatını yüzde 5'e çıkarmayı, serbest bölgelerdeki yüzde 9 olan ürün ihracat payını da yüzde 14'e çekmeyi hedeflediklerini belirtti.Bakan Pekcan, "Teknoloji seralarının yerini talep odaklı belirleyeceğiz. Büyük sermaye gerektirmeyen yerler olacak. Bizim çalışma grubumuzda melek yatırımcılar, start-up'lar var. Onları bir araya getireceğiz. TEKNOFEST bunlardan birisi" dedi.İngiltere'nin, Singapur örneğinden yola çıkarak 10 yeni serbest bölge devreye sokacağını hatırlatan Pekcan, "Yeni nesil serbest bölgeler büyük dönüşümün küresel merkezi haline geliyor. Biz de serbest bölgeleri birer kümelenmeye dayalı ileri teknoloji üretim merkezi, teknoloji seralarına dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu. Hem teknoloji üretimini artırmayı hem de bu bölgelere sağlanacak desteklerle yabancı yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Pekcan, "ortayüksek teknoloji ve teknoloji ürün ihracatı yapanlara artı teşvikler veriyoruz" dedi.Türkiye'nin İngiltere'nin Brexit sonrası hedef ticaret ortakları arasındaki dört ülkeden biri olduğunu anımsatan Pekcan, bu konuda çalışma grubu oluşturduklarını dile getirdi. Ülke bazlı matriksler hazırladıklarını anlatan Pekcan, "Ürünlerin alıcıları kimler, bunlarla satıcıları ya da potansiyel ihracatçı olabilecek firmaları bir araya getireceğiz. İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni nesil teknolojiler üzerine bir daire başkanlığımız var. Onlar aynı formatta çalışıyor. Farklı kanallardan çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Hedef seçilen ülkelerde Türkiye'nin ihracat oranının düşük olduğunu anımsatan Bakan Pekcan, "Öncelikle bu oranı ikiye katlamak, teknoloji ağırlıklı ihracatımızı artırmak istiyoruz. Teknoloji oranı yüksek, ticaret hacmi artma potansiyeli olan sektörler olsun dedik. Makine, otomotiv, kimya, gıda ve elektrik olmak üzere 5 sektör belirledik" dedi.