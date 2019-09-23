Blokzincirin geleceği İstanbul’da tartışılacak

"Blokzincirde Dijital Kimlik" ana temasıyla düzenlenecek olan organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatını nasıl değiştirebileceği masaya yatırılacak.

Blokzincir çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel sektörden profesyoneller, akademisyenler ve araştırmacıların blokzincir teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geleceği 2. Ulusal Blokzincir Çalıştayı 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Birincisi Ankara'da düzenlenen çalıştayın ikinci ayağında tema "Blokzincirde Dijital Kimlik" olarak belirlenirken; katılımcılar organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatlarına olan etkilerini tartışacak.