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Çiftçilere 200 milyon m2 kiralık Hazine arazisi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Çiftçilere 200 milyon m2 kiralık Hazine arazisi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki tarımsal faaliyetleri desteklemek, yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için Hazine taşınmazlarından daha aktif yararlanmaya yönelik projeler geliştiriliyor. Bu kapsamda tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için geçen yıl mayıs ayında başlatılan, yaklaşık 218 bin çiftçiyi kapsayan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Türkiye genelinde en çok başvuru 14 binle Adana'dan geldi. Hatay'dan 10 bin 200, Konya'dan 8 bin 900, İzmir'den 8 bin 73, Muğla'dan ise 7 bin 830 çiftçi uygulamaya başvurdu.

45 BIN ÇIFTÇIYE ARSA
Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi. Diğer başvuruların ise değerlendirme süreci devam ediyor. Uygulama kapsamında geliştirilen projeyle şimdiye kadar 46 ilde, 23 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı.
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Çiftçilere 200 milyon m2 kiralık Hazine arazisi
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