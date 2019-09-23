Faiz savaşları

BUGÜN NELER OLDU

Önce kur savaşı, ardından ticaret savaşı şimdi de 'faiz savaşı'... Dünya ekonomilerinin neredeyse tamamında bir ay içinde faiz indirimi yarışı yaşandı. Avrupa Merkez Bankası'nın fitilini ateşlediği, aynı gün Türkiye'nin de 325 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından birçok merkez bankası da yarışa dahil oldu. 22 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında geçen bir aylık sürede 21 ülke faiz indirdi. İrili ufaklı faiz indirimlerinin toplamı ise 871.5 baz puanı buldu. Yani neredeyse toplamda dünya genelinde yüzde 9 faiz indirimi yapıldı. Faiz indirim furyasının sebeplerinin başında ekonomideki canlanmayı sağlamak yatıyor. Birçok ülke enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamlarını düzeltmenin derdinde. Merkez bankaları üzerindeki baskı da oldukça fazla. Hatta ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında "Diğer merkez bankaları faizi daha dramatik bir şekilde düşürmelerinden dolayı bu indirim yetersiz" yorumunu yapmıştı. Trump daha da ileri giderek "Powell'dan dolayı hayalkırıklığı yaşıyorum. Oyunu iyi oynamayı bildiğini düşünmüyorum" gibi eleştiriler yapıp "Yüreği yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.Dünyadaki bu faiz indirimi furyasının bir diğer sebebi de belirsizlikler. Dünya 2020'ye büyük belirsizliklerle giriyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden nasıl çıkacağından, ABDÇin ticaret savaşının devam edip etmeyeceğine, Doğu Akdeniz krizinden, İran-Suudi Arabistan gerilimine kadar birçok belirsizlik 2020 için ufukta bekliyor. Tek faiz artırımı yapan ülke ise Norveç oldu. Norveç Merkez Bankası yaptığı açıklamada ülkenin istikrarlı büyüme sürecinde olduğunu ve kapasite kullanımının da beklenenden yüksek olduğunu belirterek faiz artırım kararını aldıklarını vurguladı.