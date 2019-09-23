İstanbul Havalimanı yaz yolcusunda AHL’yi geçti

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında Atatürk Havalimanı'nda (AHL) 18 milyon 822 bin 286 yolcu misafir edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, aynı dönemde 9 milyon 468 bin 936 yolcu ağırlandı. Geçen yaz, İstanbul'da faaliyet gösteren iki havalimanından 28 milyon 291 bin 222 yolcunun seyahat ettiği hesaplandı.Bu yaz, İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen seferlerle 18 milyon 916 bin 703 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, 2019'un haziran, temmuz ve ağustos ayında, 9 milyon 812 bin 109 yolcunun hizmet aldığı belirlendi. İstanbul'daki havalimanları haziran, temmuz ve ağustosta 28 milyon 728 bin 812 yolcuyu ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre misafir edilen yolcu sayısı 437 bin 590 kişi arttı.6 Nisan'dan itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının yapılabildiği Atatürk Havalimanı'nda, haziran-ağustos döneminde 8 bin 453 sefer düzenlendi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından, bu yaz 64 bin 135 iç ve dış hat seferi icra edildi. İstanbul Havalimanı'nda, haziran-ağustos döneminde 118 bin 440 sefer yapıldı. Böylece, bu yaz, İstanbul'daki tüm havalimanlarından icra edilen sefer sayısı 191 bin 28 olarak hesaplandı.POLONYA'YA ÖRNEK OLDUPOLONYA Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı'nı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ve finansal yönden incelediklerini belirterek, "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için ilham verici. Projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz" dedi. Wild, ülkenin 90 milyar avroluk lojistik yatırımları için Türk şirketlerine ortaklık çağrısında da bulundu.