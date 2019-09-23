KOSGEB, KOBİ’lerin karnesini çıkardı

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, raporun, e-Devlet üzerinden erişime açıldığını bildirdi. Strateji bağlamında teknoloji odaklı sanayileşmeyi oldukça önemsediklerinin altını çizen Varank, "Katma değerli üretim liderliğinde küresel rekabette söz sahibi olmak için, daha güçlü KOBİ'lere ihtiyacımız var. KOBİ'lerimizin yüksek teknolojiyi tabana yayma konusunda daha aktif rol almasını istiyoruz. Bunun için de üretim ekosisteminde nasıl bir yere sahip olduklarının tespit edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yeni sestemli her KOBİ, kendi İşletme Değerlendirme Raporu'nu görebilecek.

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