Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Eylül Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Eylül Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada… Dolar ve euro'nun yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika durumlarından etkilenerek fiyat bazlı olarak dalgalanmalar yaşaması altını da etkileyerek alış satış fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Alım yapmak isteyen vatandaşlar son oranları merak ederek arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Eylül Salı gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 01:47