50 milyon euroluk destek

Dünyanın en eski tur operatörü olan, 178 yaşındaki Thomas Cook, dün resmen iflasını açıkladı. Şirketin dünyanın farklı yerlerindeki 600 binden fazla yolcusunun akıbeti merak konusu oldu. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), şirketin tatildeki yolcularını İngiltere'ye geri götürmek için 94 uçaklık bir charter filosu kurduğunu açıkladı. Thomas Cook'un Türkiye'deki 44 bin müşterisinin ülkelerine dönmesi için de çalışma başlatıldı. Turistlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için Antalya Valiliği kriz masası oluşturdu. Yaklaşık bir hafta süreceği öngörülen dönüş işlemi için uçaklar 250'den fazla sefer yapacak.



GECEYARISI TELEKONFERANS

İflasın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girerek hem otellerin hem de turistlerin mağdur olmaması için çalışma başlattı. Turistlerin dönüş ve konaklama bedellerinin İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) güvencesinde olduğunu belirten bakanlık, "Thomas Cook misafirini ağırlayan oteller, ücret talep etmeye ve odayı boşalttırmaya kalkarsa haklarında yasal işlem başlatılacaktır" açıklamasını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, zarar gören işlemeler için acil kredi çalışması başlattıklarını belirterek, "Gece yarısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile telekonferans yaptık. Kredi paketinin büyüklüğü 50 milyon euro olacak" dedi.



EN SON HAZİRAN AYINI ÖDEDİ

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Thomas Cook'tan son alacaklarını 22 Ağustos'ta tahsil ettiklerini belirterek, "O ödeme haziran ayını kapsıyordu. En yoğun operasyonun yapıldığı temmuz ve ağustos aylarının alacakları duruyor" dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de, panik havası oluşturmaya gerek olmadığını belirterek, "ATOL ve bakanlığımız devrede" diye konuştu.



KAYYUMDAN DAVET BEKLİYORUZ

Yüzde 8 hissesiyle Çinli Fosun'dan sonra en büyük ikinci hissedar olan Anex Tour'un patronu Neşet Koçkar, iflas kararının kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi. Thomas Cook'ta yönetimsel sorunlar olduğunu belirten Koçkar, "Birikmiş zararlar ve kur dalgalanması da olumsuz etkiledi. Şirketin fişini ise bankalar çekti" dedi. Thomas Cook'a kayyum atamasını beklediklerini anlatan Koçkar, "Kayyumun şirketi parça parça satacağı söyleniyor. En büyük ikinci hissedarız. Kayyumdan davet bekliyoruz. Eğer makul bir yatırım yatırım önerisi gelirse satın alma yapabiliriz" diye konuştu. Bu durumdan çok etkilenmeyeceklerini anlatan Koçkar, diğer hissedarlarla İngiltere'de mahkemeye gideceklerini kaydetti. Türkiye'nin bu süreçten çok etkileneceğine dikkat çeken Koçkar, "Türk işletmelerinin 100 milyon euro alacağı olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.



İNGİLİZ HÜKÜMETİ TALEBİ REDDETTİ

Thomas Cook'un borcunun Mayıs 2019'da 1.2 milyar sterline yükseldiği açıklanmıştı. Şirketin yüzde 18.1 ile en büyük hissedarı olan Çinli Fosun Grubu 450 milyon sterlinlik kurtarma paketi vereceğini, grubun ek finansman talebi karşılığında da şirketin tur operatörlüğü kısmının yüzde 75, havayolu şirketinin ise yüzde 25 hissesini talep ettiği belirtilmişti. Son teklife göre, kreditörler ve bankalar da 450 milyon sterlin daha finansman sağlayacak ve şirketin borçları silinecekti. Teklif, hissedarlar tarafından kabul görmedi. Son olarak şirket İngiliz hükümetinden 150 milyon sterlinlik destek talep etti. İngiliz hükümeti ise zor durumda kalabilecek şirketlere örnek teşkil etmemek amacıyla söz konusu talebi reddetti.



YASA ACİLEN HAYATA GEÇMELİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, oteller ve hizmet sağlayıcılarının Thomas Cook'tan önemli miktarda alacakları bulunduğunu belirtti. Bu iflasın yasa çalışmasının aciliyetini de ortaya koyduğunu aktaran Bağlıkaya, "Turizm Bakanlığı'nda bekleyen yeni yasa tasarısının bir an önce Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması sektörümüzün sağlıklı devam etmesi açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.



DİĞER ŞİRKETLER DEVAM EDECEK

Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Burak Tonbul, yaşanan süreçten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Türkiye'de paket turlarla 21 bin kişinin tatil yaptığını anlatan Tonbul, "Buna havayolu ve diğer şirketleri dahil ettiğimizde sayı 44 bini buluyor" dedi. İflasın İngiltere merkezli TLC tarafından açıklandığını aktaran Tonbul, "Şirketin Çin, Rusya, Almanya, İskandinavya ve Fransa ayakları da var. Onlar operasyonlarına devam edeceklerini açıkladı. Bu şirketlerin her biri ayrı kurumsal yapılar" diye konuştu.



TUI HİSSELERİ ZİRVE YAPTI

Thomas Cook'un iflasıyla birlikte şirketin 21 bin çalışanı da işsiz kaldı. Çalışanların tazminatlarının İngiltere'nin sigorta koruma fonu Pension Protection Fund ödeneceği belirtildi. Thomas Cook'un batışı ile birlikte şirketin en büyük rakibi, İngiliz-Alman ortaklığı olan TUI hisseleri degüne yüzde 9 artışla başladı. Hisseler günü yüzde 5'lik artışla kapattı. Öte yandan Thomas Cook'un iştiraki Alman Condor Havayolu şirketi ise uçuşlara devam ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada Condor'un likidite dar boğazını aşması için devlet garantili bir fon üzerinde çalışıldığı belirtildi.

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