Beyoğlu'nun gururu sosyal market dünyaya örnek oluyor

Beyoğlu Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Güney Kore'nin başkenti Seul'un Seongbuk Belediyesi'nden bir heyet Beyoğlu'nu ziyaret etti. Seongbuk Belediyesi Meclis Başkanı Lim Tae Guen ve meclis üyelerinden oluşan heyet ilk olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bir araya geldi. Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda iki şehir arasında yapılabilecek sosyal ve kültürel projeler değerlendirildi. Heyet daha sonra Beyoğlu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Sosyal Market'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan heyet Sosyal Market'e hayran kaldı.

BİZ DE BU TARZ BİR SİSTEMİ UYGULAMAYI ARZU EDİYORUZ

Seongbuk Belediyesi Meclis Başkanı Lim Tae Guen, kendilerinde Sosyal Market gibi ihtiyaç sahiplerine ürün yardımında bulunabilecek bir sistem olmadığını bu nedenle de parasal yardım yaptıklarını söyledi. Böylesine büyük bir yardım kuruluşunu ilk defa gördüklerini de ifade eden Guen, "Çok güzel bir sistem. Biz de kendi ülkemizde bu tarz bir sistemi uygulamayı arzu ediyoruz."dedi.

SOSYAL MARKET İLE DOKUZ YILDIZ ARALIKSIZ YARDIM YAPILIYOR

Sosyal Market, Kasımpaşa'da örnek bir proje olarak dokuz yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Örnek projeler arasında yer alan Sosyal Market ile 4 bin 800 aileden 20 bin kişiye sürekli yardım yapılıyor. Kendilerine verilen kredi yüklü Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelen dar gelirli aileler; giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor.