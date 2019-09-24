Fiyatı indirdi dört günde 25 milyon lira ciro yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehırlerdeki indirim festivallerini örnek alan Anadolu yatırımcısı benzer etkinliklerle ciroları katlıyor. Erzurum'da faaliyet gösteren ve Doğu Anadolu'nun en büyük AVM'si olarak bilinen MNG AVM, indirim etkinliği 'Büyük Garaj Günleri' ile 4 günde 25 milyon liralık ciro elde etti.Ay sonuna kadar devam edecek etkinlikle yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirten MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, 150 markanın ürünlerini yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunduğunu, Ağrı, Bayburt, Kars, Erzincan, Artvin ve Iğdır'ın yanı sıra çevre ülkeler İran ve Azerbaycan'dan da ziyaretçi çektiklerini kaydetti. Süer, "Martta 2. kez gerçekleştirdiğimiz Doğu Anadolu Alışveriş Festivali ile 100 bini İranlı turist olmak üzere 700 bin ziyaretçi ağırladık. 14 Eylül'de düzenlediğimiz Büyük Garaj Günleri'nde bu kez 2 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Şimdiden 1 milyon misafir AVM'ye giriş yaptı. En çok tekstil ve teknoloji ürünlerine ilgi oldu" dedi. Kur hareketlerinin yabancılara cazip fiyatla kaliteli ürünler sunma fırsatı verdiğinin altını çizen Süer, "Erzurum'da festival yaparak Türk markalarının İran, Azerbaycan gibi ülkelerde tanınmaları için bir köprü oluşturduk. Erzurum'un turizm alanında tanınırlığı açısından da destekleyici" diye konuştu.YAZ boyunca özellikle tarım ürünlerindeki ucuzlamanın etkisi, enerji tüketimi gibi kimi masraf kalemlerinin yükünün ortadan kalkması ile tüketicinin ilk 3 aylık döneme göre 2. çeyrekte rahat ettiğini dile getiren Süer, "Yılın 3. çeyreğine girdiğimiz şu günlerde hem FED hem de Merkez Bankamızın faiz konusundaki kararları, piyasayı destekler nitelikte geldi. Dolayısıyla ikinci çeyreğin ilkine göre daha iyi geçtiğini söylemek mümkün" dedi.