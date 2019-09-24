Gümrükte mükerrer cezaya son

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AKParti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 20 maddeden oluşan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Toplumda ihtiyaç duyulan meselelerle ilgili kanun tekliflerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi. Teklifin öne çıkan maddelerini paylaşan Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının, günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncelleneceğini bildirdi.Gümrük mevzuatına aykırı fiillere ilişkin mükerrer ceza uygulamaları olabildiğini hatırlatan Muş, "Bunlar sadeleştiriliyor, dolayısıyla mükerrer bir ceza uygulamasının önüne geçilecek" dedi.Muş, teklifle, gümrük mevzuatına aykırı hareket edenlerin, idare tarafından tespit edilmeden gelmeleri halinde uygulanacak cezalarda bazı indirimlerin söz konusu olacağını aktardı.Tasfiye edilecek malzemeler ya da ürünlerle ilgili 30 günlük süre verildiğini anımsatan Muş, ithalatçı firmanın bu ürünleri 30 gün içinde başka bir ülkeye ihraç etmesi durumunda tasfiyeden vazgeçileceğini söyledi. Muş, "Eğer 30 günlük süre içinde bu yapılamazsa devlet eliyle bunlar tasfiye edilecek" diye konuştu.Gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alındığını hatırlatan Muş, teklifle fazladan alınan yüzde 20'nin ortadan kalkacağını kaydetti. Muş, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletileceğini, müşavir yardımcısı olabilme şartına terör suçundan ceza almamanın ekleneceğini belirtti.