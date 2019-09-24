Kimin IMF’den medet umduğu görüldü

BUGÜN NELER OLDU

Hafta sonu Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Ankara Hilton Oteli'nde buluştuğu ortaya çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki yağdı.Bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileriyle paylaşılmıştır. Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken CHP ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür.Her gün "Buhükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek" diyeeleştiride bulunuyorlardı. Ondan sonra da gidipsaklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda. Cumhurbaşkanımızın 'Bunlar bir gün iktidara gelirse yapacakları ilk iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur' diye bir ifadesi var. O tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş oluyor.CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor ve vatandaştan saklıyor? Burada neler konuşuldu? Milletimizden gizli kapaklı hangi işlerin içine IMF ile girdiklerini topluma izah etmek zorundalar.CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu.IMF İcra Direktörü Raci Kaya da yazılı bir açıklama yaparak, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" dedi. Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.