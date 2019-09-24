Merkez’den kredileri artıracak yeni hamle

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta, dolarizyonu azaltıp rezevlerini güçlendirmek için yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 1 puan artırıp bunlara ödenen faizi sıfıra indiren Merkez Bankası, dün de bankaların kredi iştahını artırmak için önemli bir karar aldı. Son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 7.5 puan indirerek, kredi faizlerinde düşüşün fitilini ateşleyen banka, dün de TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranını 4 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 13'ten 8'e indirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu değişiklikle, TL kredilerinin yıllık büyümesi referans değerler olan yüzde 10 ile 20 aralığı içinde olan bankalara yüzde 10, dışında olan bankalara ise yüzde 0 faiz uygulanacak.Merkez Bankası, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada zorunlu karşılık oranlarını ve bunlara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdirmişti. Son durumda TL cinsi tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz oranı, kredi büyümesı referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Analistler, Merkez Bankası'nın dün yaptığı düzenleme ile bankaları kredi vermeye teşvik ettiğine vurgu yaptı.25 Temmuz ve 12 Eylül'de toplam 7.5 puanlık faiz indirimiDöviz cinsi karşılık oranlarını artırıp faizini sıfırlamaTL karşılıklara ödenen faizi düşürme