Merkez’den kredileri artıracak yeni hamle

Geçen hafta, dolarizyonu azaltıp rezevlerini güçlendirmek için yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 1 puan artırıp bunlara ödenen faizi sıfıra indiren Merkez Bankası, dün de bankaların kredi iştahını artırmak için önemli bir karar aldı. Son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 7.5 puan indirerek, kredi faizlerinde düşüşün fitilini ateşleyen banka, dün de TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranını 4 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 13'ten 8'e indirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu değişiklikle, TL kredilerinin yıllık büyümesi referans değerler olan yüzde 10 ile 20 aralığı içinde olan bankalara yüzde 10, dışında olan bankalara ise yüzde 0 faiz uygulanacak.
BANKALARA TEŞVİK
Merkez Bankası, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada zorunlu karşılık oranlarını ve bunlara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdirmişti. Son durumda TL cinsi tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz oranı, kredi büyümesı referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Analistler, Merkez Bankası'nın dün yaptığı düzenleme ile bankaları kredi vermeye teşvik ettiğine vurgu yaptı.
TCMB'DEN KRİTİK ADIMLAR
25 Temmuz ve 12 Eylül'de toplam 7.5 puanlık faiz indirimi
Döviz cinsi karşılık oranlarını artırıp faizini sıfırlama
TL karşılıklara ödenen faizi düşürme