Promosyon Show İstanbul başlıyor

Matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3d baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce üründen oluşan fuar, geniş bir profil ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.

17 BİN TL ÖDÜLLÜ PROMOSYON ÜRÜNLERİ YARIŞMASI

Fuarda bu yıl, toplam 17 bin TL ödüllü PROMODESIGN adlı promosyon ürünleri yarışması da gerçekleştiriliyor. Katılan yarışmacıların ürünlerinin fuarda özel alanda sergileneceği yarışmaya özellikle endüstri tasarımı öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl üçüncü defa organize edilecek Promosyon Show'un organizatör kuruluşu Sky Fuarcılık; iş birliği gerçekleştirdiği PROMASİAD, MOBASDER, ETMK gibi derneklerle birlikte konferans, seminer ve yarışma organizasyonlarına da imza atıyor.