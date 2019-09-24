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Son dakika haberi... Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül Salı gram ve çeyrek altın fiyatları...

Vatandaşların altın fiyatları hakkındaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi altın, ülkemizde en çok birikim yapılan nesne olarak dikkat çekiyor. Alım yapmak isteyen vatandaşlar son oranları merak ederek arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Eylül Salı gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:04
Son dakika haberi... Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül Salı gram ve çeyrek altın fiyatları...

Dövizde meydana gelen ani fiyat dalgalanmalarıyla birlikte altında da son dakika fiyat değişiklikleri meydana geliyor. Yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler, arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ekonomi haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 24 Eylül Salı gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (24 EYLÜL 2019)

24 Eylül Salı altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika haberi... Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül Salı gram ve çeyrek altın fiyatları...
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