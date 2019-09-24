Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi... Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül Salı gram ve çeyrek altın fiyatları...

Son dakika haberi... Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül Salı gram ve çeyrek altın fiyatları... Vatandaşların altın fiyatları hakkındaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi altın, ülkemizde en çok birikim yapılan nesne olarak dikkat çekiyor. Alım yapmak isteyen vatandaşlar son oranları merak ederek arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Eylül Salı gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:04