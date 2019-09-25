525 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı

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VakıfKatılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2019'daki 24 tertip ihracıyla nitelikli yatırımcılara yaklaşık 5.6 milyar TL'lik fon sağladıklarını ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL'lik kira sertifikaları olduğunu kaydetti. Son 2 yıl içinde 62 tertip halinde yaklaşık 12.5 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını belirten Göktaş, 2017 yılı ikinci yarısında başladıkları kira sertifikası ihraçları sayesinde yaklaşık son 2 yıl içerisinde Vakıf Varlık Kiralama iştiraki üzerinden gerçekleştirdikleri 55 ihraç neticesinde yaklaşık 11.6 milyar TL'lik bir rakama ulaştıklarını kaydetti. Göktaş, önümüzdeki dönemde, bireysel ve KOBİ müşteri sayını daha da artıracaklarını ifade etti.