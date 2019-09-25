Hasarlar artık tek tıkla ödeniyor

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren firmalar satışta da hasar ödemesinde de artık çok daha hızlı. Türkiye'de 60 milyonu aşan mobil telefon kullanıcısı artık hasar ödemelerinde eskisi gibi günleri ve haftaları beklemek zorunda değil. Hatta sadece saatler ve dakikalardan bahsetmek mümkün. Örneğin kaza yaptınız. Aracın fotoğrafını ve görüntüsünü yollayarak zararı tazmin etmek mümkün. Ya da evde kırılan bir eşyanın parasını sigortadan almak için görüntülü görüşme yapmak yeterli.



YENİ UYGULAMALAR YOLDA

Türkiye'de bir çok firma bu alana yatırım yapıyor. Mobil uygulamalarla sigortalı ve acenteler tarafından bildirilen hasarlar, 24 saatte ödeniyor. Hasar bildirimleri saniyeler içinde gerçekleştiriliyor ve çok kısa sürede yapılması sağlanıyor. Bu konuda dünyada ödeme hizmeti şirketleri de çeşitli yatırımlar yapıyor. Sigorta şirketlerine hizmet veren yazılım firmaları var. Hasar tespit ve anında ödeme konusunda yapılan araştırmalardaki bulgular da çok ilginç.



% 82 ANINDA ÖDEME İSTİYOR

Örneğin PYMNTS.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre sigorta şirketlerinden çek veya benzer vadeli ödeme yöntemlerinden hoşlanmayanların oranı yüzde 96 düzeyinde. Yine müşterilerin yüzde 82'si hasar sonucu oluşan tazminatı anında almak istediğini belirtiyor. Yeni yazılımlar sayesinde gerekli altyapısı olmayan sigorta şirketleri bile online, mobil cüzdan, kredi kartı ve hesaba para yatırma şeklinde hizmet alabiliyor.



YAPAY ZEKÂ HASARA KARAR VERİYOR

Yapay zekâ da bir diğer destek olan teknoloji. Şu anda bu teknoloji üzerinde çalışan firmaların sayısı oldukça fazla. Çin'de Ping An adlı bir uygulama yapay zeka ile süreci tamamen otomasyona kavuşturmuş durumda. Örneğin bir motosiklet ile aracın çarpıştığı bir kazada sigorta şirketi için yazılan algoritma hasarın büyüklüğünü görüntüden ölçüyor ve tamirat için gereken parayı hesaplayıp müşteriye bir teklif yolluyor. ABD'de Lemonade isimli bir girişim 2017 yılından bu yana bu hizmeti veriyor. Sigorta şirketleri açısından konunun en önemli tarafı ise işletme giderlerini neredeyse sıfırlaması ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini maksimum düzeye ulaştırması. Türkiye'de tam otomasyon henüz yok ancak küçük ödemelerde 5 saniye gibi kısa bir sürede müşterinin hesabına para yatıran firmalar var.

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