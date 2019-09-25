Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > IMF'nin yeni başkanı belirlendi

'nin yeni başkanı belirlendi

Uluslararası Para Fonu () Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 22:43
IMF'nin yeni başkanı belirlendi

MF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
IMF'nin yeni başkanı belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN