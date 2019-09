İtalya’da Türkiye rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde atılan adımlarla cari açık ve enflasyon başta olmak üzere makro verilerini düzelten Türkiye'ye ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in geçen hafta, "Finansal krize karşı etkileyici bir direnç gösteren ve ekonomisi iyileşen Türkiye'nin not görünümü düzeltilebilir" değerlendirmesinin ardından, bir haber de İtalya'dan geldi.Dünya üzerinde 18 ayrı ülkede faaliyette bulunan ve toplamda 60 milyar doların üzerinde varlık yöneten Azimut Holding, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Verona kentinde uluslararası yatırımcılara yönelik Türkiye ve Türk varlıklarındaki pozitif potansiyelin anlatıldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplamda yaklaşık 500 katılımcının bulunduğu toplantıda, Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi olan Azimut Portföy'ün Genel Müdürü Murat Salar uluslararası yatırımcılara "Türkiye, şimdi değilse ne zaman" başlığıyla geniş bir sunum gerçekleştirdi.Salar yatırımcılara, Türkiye'de kurdukları ve hem Türkiye hem Lüksemburg ofislerinin birlikte yönettiği Azimut Global Sukuk fonunun dünyanın en büyük Sukuk fonu olduğunu ve başarılı performansı ile İslam coğrafyasının yanı sıra Batıdan da ciddi miktarda yatırım aldığını belirtti.Uluslararası yatırımcılar, Azimut'tan dinledikleri akabinde negatif algı sebebiyle önemli bir getiri potansiyelini gözardı ettiklerini belirttiler. Türkiye'nin makro verilerindeki düzelmenin etkileyici olduğu konusunda hemfikir olan yatırımcılar, önümüzdeki dönemde yatırım fırsatlarını değerlendirmek için harekete geçme konusunda görüş bildirdi.Uluslararasıyatırımcılar Azimut'tan bundan böyle düzenli aralıklarla Türkiye hakkında ilk elden bilgi edinmek isteklerini iletti. Azimut da buna mukabil, 29-30 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Milano kentinde gerçekleşecek ve yaklaşık 20 bin kişinin katılacağı Azimut Expo organizasyonunda tekrar yatırımcılara Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'ın aynı sunumu yapmasına karar verildi.Azimut Portföy, Türkiye de yönettiği yaklaşık 8 milyar TL varlık büyüklüğü ile bireysel emeklilik fonları haricinde yüzde 8 pazar payına ulaştı. 2018'de yatırım fonu yönetiminde Türkiye'de pazar payını en fazla artıran şirket, 2019'un ilk 8 ayında 2018'den iki kat fazla büyüdü. Murat Salar, Türkiye'deki varlıklarını büyütme ve pazar paylarını artırma konusunda, her zamankinden daha kararlı olduklarını belirtti.