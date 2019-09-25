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Mavi Damla ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen Mavi Damla ödüllerinde toplam 44 projenin 12’si ödülle buluştu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 15:20
Mavi Damla ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen organizasyonda 44 projenin 12'si ödülle buluştu.

Bu yıl 44 projenin yarıştığı ödüllerin Mavi Damla Ödülleri'nin töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı'nın ev sahipliğinde, konuk konuşmacı Serdar Kuzuloğlu ve grup çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Verimlilik ile Değer Katanlar", "Müşteride Fark Yaratanlar", "İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler" ve "Dijitalleşenler" olmak üzere 4 kategoride kazanan 12 proje ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu üyelerinden aldı.

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Mavi Damla ödülleri sahiplerini buldu
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