25 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler aslında kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerli bir nesnedir. Genellikle düğünlerde, nişanlarda çeyrek altın takılma geleneği olsa da son dönem de gram altın da devreye girmiş durumda. 25 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları; son dakika anlık değişimleri ve uzman yorumlarını özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 EYLÜL ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki yükseklikten sonra gram altına olan talep de arttı; bugün 280,21 TL'den alınırken 280,26 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Çeyrek altın, kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan en çok hediye edilen altın çeşitleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çeyrek altın; bugün 446,40 TL'den alınırken 456,51 TL'den satılıyor. Yastık altı altınlarının çoğu da çeyrek altındır.