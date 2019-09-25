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25 Eylül güncel ne kadar oldu? Gram ve fiyatları...

Haftanın ortasına gelirken vatandaşlar hakkındaki son dakika değişimlerini araştırıyor. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak en fazla birikim yapılan nesne olan oldu? Düğün mevsiminin sonlarına geldiğimiz günlerde kuyumcularda hareketlilik söz konusu; özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Kapalıçarşı'daki güncel 25 Eylül altın fiyatlarını, anlık değişimleri görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:01
25 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler aslında kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerli bir nesnedir. Genellikle düğünlerde, nişanlarda takılma geleneği olsa da son dönem de da devreye girmiş durumda. 25 Eylül gram, çeyrek ; son dakika anlık değişimleri ve uzman yorumlarını özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 EYLÜL ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki yükseklikten sonra gram altına olan talep de arttı; bugün 280,21 TL'den alınırken 280,26 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Çeyrek altın, kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan en çok hediye edilen altın çeşitleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çeyrek altın; bugün 446,40 TL'den alınırken 456,51 TL'den satılıyor. Yastık altı altınlarının çoğu da çeyrek altındır.

piyasalar
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25 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...
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