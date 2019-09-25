Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası meclise geliyor mu? EYT'de Almanya ve Finlandiya modelleri nedir? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan çıkacak son dakika haberini merakla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan EYT'lilerin talep ve önerilerinin dinlenilmesi için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmiş ve konu 20 yıldan beri ilk defa hükümetin gündemine girmişti. Sosyal Politikalar Kurulu'ndan olumlu bir rapor çıkarsa EYT'nin meclise gelmesi de söz konusu. Peki Almanya ve Finlandiya modelleri nedir? EYT raporu neleri içeriyor - yasa çıkacak mı? İşte son dakika EYT haberi...