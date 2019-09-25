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haberi: yasası meclise geliyor mu? 'de Almanya ve Finlandiya modelleri nedir? İşte detaylar...

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi yasasını merakla bekleyenler tarafından ilgiyle karşılanmış ve araştırmalar hız kazanmıştı. Özellikle EYT'de Almanya ile Finlandiya modelllerinin öne çıkması ve kamuoyunda sıkça konuşulur hale gelmesi, Türkiye için de bu tür bir sistem uygulanabilir mi sorusunu akıllara getirdi. EYT raporu ile beraber tüm bu gelişmeleri yakından takip eden kişiler de 'EYT yasası çıkacak mı' sorusunun yanıtını gün-gün araştırarak en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki EYT'de son durum ne? İşte ...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:08
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası meclise geliyor mu? EYT'de Almanya ve Finlandiya modelleri nedir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan çıkacak haberini merakla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan 'lilerin talep ve önerilerinin dinlenilmesi için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmiş ve konu 20 yıldan beri ilk defa hükümetin gündemine girmişti. Sosyal Politikalar Kurulu'ndan olumlu bir rapor çıkarsa EYT'nin meclise gelmesi de söz konusu. Peki Almanya ve Finlandiya modelleri nedir? EYT raporu neleri içeriyor - yasa çıkacak mı? İşte son dakika EYT haberi...

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Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası meclise geliyor mu? EYT'de Almanya ve Finlandiya modelleri nedir? İşte detaylar...
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